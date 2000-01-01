(Лукьянова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукьянова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Лукьянов Филипп

Мать: Татьяна Савельевна

Смерть
Неизвестно
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