Переседова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Переседов Григорий

Отец ребёнка: Переседов Иван

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Переседов Игнат

Отец ребёнка: Переседов Иван

Рождение ребёнка
1713

Сын: Переседов Гаврил

Отец ребёнка: Переседов Иван

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Иван

Смерть
Неизвестно
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