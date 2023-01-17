Переседова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Переседов Григорий
Отец ребёнка: Переседов Иван
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Переседов Игнат
Отец ребёнка: Переседов Иван
Рождение ребёнка
1713
Сын: Переседов Гаврил
Отец ребёнка: Переседов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Иван
Смерть
Неизвестно