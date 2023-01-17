Переседов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Переседов Василий

Мать: Переседова ?

Рождение ребёнка
1709

Сын: Переседов Григорий

Мать ребёнка: Переседова ?

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Переседов Игнат

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
1713

Сын: Переседов Гаврил

Мать ребёнка: Переседова ?

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова ?

Смерть
Неизвестно
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