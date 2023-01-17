Переседов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Переседов Василий
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
1709
Сын: Переседов Григорий
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Переседов Игнат
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
1713
Сын: Переседов Гаврил
Мать ребёнка: Переседова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переседова ?
Смерть
Неизвестно