Переседова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Переседов Харлам
Отец ребёнка: Переседов Василий
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Василий
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Переседов Мартин
Отец ребёнка: Переседов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Савелий
Отец ребёнка: Переседов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Василий
Смерть
Неизвестно