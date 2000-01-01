Переседов Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Игнат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Переседов Иван

Мать: Переседова ?

Рождение ребёнка
1735

Сын: Переседов Парфён

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
1739

Сын: Переседов Пётр

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
1741

Сын: Переседов Семён

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Яков

Мать ребёнка: Переседова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова ?

Смерть
Неизвестно
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