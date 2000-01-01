Переседов Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Переседов Иван
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
1735
Сын: Переседов Парфён
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
1739
Сын: Переседов Пётр
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
1741
Сын: Переседов Семён
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Яков
Мать ребёнка: Переседова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переседова ?
Смерть
Неизвестно