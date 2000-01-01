Переседова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Переседов Парфён

Отец ребёнка: Переседов Игнат

Рождение ребёнка
1739

Сын: Переседов Пётр

Отец ребёнка: Переседов Игнат

Рождение ребёнка
1741

Сын: Переседов Семён

Отец ребёнка: Переседов Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Яков

Отец ребёнка: Переседов Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Игнат

Смерть
Неизвестно
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