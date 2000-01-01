Переседова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Переседов Парфён
Отец ребёнка: Переседов Игнат
Рождение ребёнка
1739
Сын: Переседов Пётр
Отец ребёнка: Переседов Игнат
Рождение ребёнка
1741
Сын: Переседов Семён
Отец ребёнка: Переседов Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Яков
Отец ребёнка: Переседов Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Игнат
Смерть
Неизвестно