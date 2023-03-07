Переседов Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Гаврил

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Место рождения

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Переседов Иван

Мать: Переседова ?

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Переседов Фёдор

Мать ребёнка: Переседова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Переседов Емельян

Мать ребёнка: Переседова Евдокия Андреевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Переседов Егор

Мать ребёнка: Переседова Евдокия Андреевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Переседова Евдокия Андреевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Евдокия Андреевна

Смерть
1778
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