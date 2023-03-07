Переседов Гаврил
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Переседов Иван
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
1733
Сын: Переседов Фёдор
Мать ребёнка: Переседова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Переседов Емельян
Мать ребёнка: Переседова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Переседов Егор
Мать ребёнка: Переседова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Переседова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1778