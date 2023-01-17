Переседова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Переседов Фёдор
Отец ребёнка: Переседов Гаврил
Рождение ребёнка
1738
Сын: Переседов Емельян
Отец ребёнка: Переседов Гаврил
Рождение ребёнка
1740
Сын: Переседов Егор
Отец ребёнка: Переседов Гаврил
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Переседов Гаврил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Гаврил
Смерть
1770