Переседова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Переседов Фёдор

Отец ребёнка: Переседов Гаврил

Рождение ребёнка
1738

Сын: Переседов Емельян

Отец ребёнка: Переседов Гаврил

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Переседов Егор

Отец ребёнка: Переседов Гаврил

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Переседов Гаврил

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Гаврил

Смерть
1770
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