Переседов Егор
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Переседов Гаврил
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
?.10.1782
Сын: Переседов Кирьян
Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно