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Переседов Егор

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Место рождения

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Переседов Гаврил

Мать: Переседова Евдокия Андреевна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.10.1782

Сын: Переседов Кирьян

Мать ребёнка: Переседова Дарья Ивановна

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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