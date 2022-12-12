Переседова Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Переседов Егор
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Переседов Егор
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Переседов Егор
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Переседов Егор
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Переседов Егор
Рождение ребёнка
?.10.1782
Сын: Переседов Кирьян
Отец ребёнка: Переседов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Егор
Смерть
Неизвестно