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Переседова Дарья Ивановна

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Место рождения

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Переседов Егор

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Переседов Егор

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Переседов Егор

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Переседов Егор

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Переседов Егор

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.10.1782

Сын: Переседов Кирьян

Отец ребёнка: Переседов Егор

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Егор

Смерть
Неизвестно
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