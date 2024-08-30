Градусова (Семенова) Параскева Макариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градусова (Семенова) Параскева Макариевна

Место рождения

с. Космодемьян

Дата рождения

26.10.1901

Дата смерти

04.11.1989

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1901

Отец: Семенов Макарий Семенович

Мать: Семенова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
04.04.1927

Сын: Градусов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Градусов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
20.02.1929

Сын: Градусов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Градусов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
15.09.1931

Сын: Градусов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Градусов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
08.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градусов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
14.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градусов Василий Гаврилович

Смерть
04.11.1989

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