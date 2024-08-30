Градусова (Семенова) Параскева Макариевна
Место рожденияс. Космодемьян
Дата рождения26.10.1901
Дата смерти04.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1901
Рождение ребёнка
04.04.1927
Отец ребёнка: Градусов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
20.02.1929
Сын: Градусов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Градусов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
15.09.1931
Сын: Градусов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Градусов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
08.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Градусов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
14.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Градусов Василий Гаврилович
Смерть
04.11.1989