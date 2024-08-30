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Семенова Марья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Иван Макарович

Отец ребёнка: Семенов Макарий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Никандр Макарович

Отец ребёнка: Семенов Макарий Семенович

Бракосочетание
14.10.1890

Муж: Семенов Макарий Семенович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Семенова Татьяна Макарьевна

Отец ребёнка: Семенов Макарий Семенович

Рождение ребёнка
26.10.1901

Дочь: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна

Отец ребёнка: Семенов Макарий Семенович

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