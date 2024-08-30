Семенова Марья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенов Макарий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Никандр Макарович
Отец ребёнка: Семенов Макарий Семенович
Бракосочетание
14.10.1890
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Семенова Татьяна Макарьевна
Отец ребёнка: Семенов Макарий Семенович
Рождение ребёнка
26.10.1901
Дочь: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна
Отец ребёнка: Семенов Макарий Семенович