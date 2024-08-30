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Градусов Владимир Васильевич

Место рождения

г. Заволжск

Дата рождения

15.09.1931

Дата смерти

01.01.1991

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931

Отец: Градусов Василий Гаврилович

Мать: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна

Бракосочетание
31.12.1957

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1958

Сын: Градусов Валерий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.1991

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