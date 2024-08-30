Градусов Владимир Васильевич
Место рожденияг. Заволжск
Дата рождения15.09.1931
Дата смерти01.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931
Бракосочетание
31.12.1957
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1958
Сын: Градусов Валерий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.1991