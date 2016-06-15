Градусов Иван Васильевич
Место рожденияс. Кузьма-Демьян
Дата рождения04.04.1927
Дата смерти15.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Градусова (Кутрова) Галина Андреевна
Рождение ребёнка
27.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Градусова (Кутрова) Галина Андреевна
Смерть
15.06.2016