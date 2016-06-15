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Градусов Иван Васильевич

Место рождения

с. Кузьма-Демьян

Дата рождения

04.04.1927

Дата смерти

15.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1927

Отец: Градусов Василий Гаврилович

Мать: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градусова (Кутрова) Галина Андреевна

Рождение ребёнка
10.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градусова (Кутрова) Галина Андреевна

Рождение ребёнка
27.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градусова (Кутрова) Галина Андреевна

Смерть
15.06.2016

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