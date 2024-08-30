Градусова (Кутрова) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градусова (Кутрова) Галина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градусов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градусов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градусов Иван Васильевич

Смерть
1998

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