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Градусов Василий Гаврилович

Место рождения

д. Порныш Островского (Семеновского) р-на

Дата рождения

02.08.1899

Дата смерти

10.08.1962

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1899

Отец: Градусов Гавриил Никанорович

Мать: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Рождение ребёнка
04.04.1927

Сын: Градусов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна

Рождение ребёнка
20.02.1929

Сын: Градусов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна

Рождение ребёнка
15.09.1931

Сын: Градусов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна

Рождение ребёнка
08.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна

Рождение ребёнка
14.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна

Смерть
10.08.1962

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