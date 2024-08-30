Градусов Василий Гаврилович
Место рожденияд. Порныш Островского (Семеновского) р-на
Дата рождения02.08.1899
Дата смерти10.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1899
Рождение ребёнка
04.04.1927
Мать ребёнка: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна
Рождение ребёнка
20.02.1929
Сын: Градусов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна
Рождение ребёнка
15.09.1931
Сын: Градусов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна
Рождение ребёнка
08.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна
Рождение ребёнка
14.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна
Смерть
10.08.1962