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Градусов Гавриил Никанорович

Место рождения

д. Порныш Островского (Семеновского) р-на

Дата рождения

06.07.1874

Дата смерти

02.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1874

Отец: Градусов Никанор Ипатиевич

Мать: Градусова Параскева Стратоновна

Бракосочетание
10.01.1893

Жена: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Рождение ребёнка
17.01.1894

Дочь: (Градусова) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.09.1895

Сын: Градусов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Градусов Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.08.1899

Сын: Градусов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Рождение ребёнка
08.06.1903

Сын: Градусов Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Рождение ребёнка
08.06.1903

Сын: Градусов Кирилл Гаврилович

Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Рождение ребёнка
14.05.1905

Дочь: (Градусова) Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Смерть
02.01.1907

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