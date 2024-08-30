Градусов Гавриил Никанорович
Место рожденияд. Порныш Островского (Семеновского) р-на
Дата рождения06.07.1874
Дата смерти02.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1874
Бракосочетание
10.01.1893
Рождение ребёнка
17.01.1894
Дочь: (Градусова) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна
Рождение ребёнка
24.09.1895
Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна
Рождение ребёнка
18.03.1898
Сын: Градусов Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна
Рождение ребёнка
02.08.1899
Сын: Градусов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна
Рождение ребёнка
08.06.1903
Сын: Градусов Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна
Рождение ребёнка
08.06.1903
Сын: Градусов Кирилл Гаврилович
Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна
Рождение ребёнка
14.05.1905
Дочь: (Градусова) Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Проворова (Градусова) Евгения Уаровна
Смерть
02.01.1907