Проворова (Градусова) Евгения Уаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проворова (Градусова) Евгения Уаровна

Место рождения

д. Подлужье

Дата рождения

14.12.1872

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1872

Отец: Смирнов Уар Ефимович

Мать: Смирнова Любовь Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Проворов Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проворов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проворов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Проворов Николай Степанович

Бракосочетание
10.01.1893

Муж: Градусов Гавриил Никанорович

Рождение ребёнка
17.01.1894

Дочь: (Градусова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.09.1895

Сын: Градусов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Градусов Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.08.1899

Сын: Градусов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович

Рождение ребёнка
08.06.1903

Сын: Градусов Кирилл Гаврилович

Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович

Рождение ребёнка
08.06.1903

Сын: Градусов Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович

Рождение ребёнка
14.05.1905

Дочь: (Градусова) Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Проворов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Проворов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Проворов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Проворов Николай Степанович

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