Проворова (Градусова) Евгения Уаровна
Место рожденияд. Подлужье
Дата рождения14.12.1872
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Смирнов Уар Ефимович
Дочь: Антонова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Проворов Николай Степанович
Сын: Проворов Федор Николаевич
Отец ребёнка: Проворов Николай Степанович
Дочь: (Градусова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович
Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович
Сын: Градусов Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович
Сын: Градусов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович
Сын: Градусов Кирилл Гаврилович
Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович
Сын: Градусов Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович
Дочь: (Градусова) Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Градусов Гавриил Никанорович
Сын: Проворов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Проворов Николай Степанович
Сын: Проворов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Проворов Николай Степанович