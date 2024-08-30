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Градусов Никанор Ипатиевич

Место рождения

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.07.1850

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1850

Отец: Градусов Ипат Родионович

Мать: Градусова Василиса Тимофеевна

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Градусова) Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Градусова Параскева Стратоновна

Бракосочетание
17.01.1871

Жена: Градусова Параскева Стратоновна

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.07.1874

Сын: Градусов Гавриил Никанорович

Мать ребёнка: Градусова Параскева Стратоновна

Рождение ребёнка
23.11.1876

Дочь: (Градусова) Екатерина Никаноровна

Мать ребёнка: Градусова Параскева Стратоновна

Рождение ребёнка
30.04.1879

Дочь: (Градусова) Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Градусова Параскева Стратоновна

Рождение ребёнка
13.03.1881

Сын: Градусов Венедикт Никанорович

Мать ребёнка: Градусова Параскева Стратоновна

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.03.1883

Дочь: (Градусова) Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Градусова Параскева Стратоновна

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.03.1883

Сын: Градусов Евфимий Никанорович

Мать ребёнка: Градусова Параскева Стратоновна

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область

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