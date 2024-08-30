Градусов Никанор Ипатиевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1871
Рождение ребёнка
06.07.1874
Сын: Градусов Гавриил Никанорович
Мать ребёнка: Градусова Параскева Стратоновна
Рождение ребёнка
23.11.1876
Дочь: (Градусова) Екатерина Никаноровна
Мать ребёнка: Градусова Параскева Стратоновна
Рождение ребёнка
30.04.1879
Рождение ребёнка
13.03.1881
Сын: Градусов Венедикт Никанорович
Мать ребёнка: Градусова Параскева Стратоновна
Рождение ребёнка
27.03.1883
Рождение ребёнка
27.03.1883
Сын: Градусов Евфимий Никанорович
Мать ребёнка: Градусова Параскева Стратоновна