Градусова Параскева Стратоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1850
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1850
Отец: Стратоник Ионович
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1871
Рождение ребёнка
06.07.1874
Сын: Градусов Гавриил Никанорович
Отец ребёнка: Градусов Никанор Ипатиевич
Рождение ребёнка
23.11.1876
Дочь: (Градусова) Екатерина Никаноровна
Отец ребёнка: Градусов Никанор Ипатиевич
Рождение ребёнка
30.04.1879
Рождение ребёнка
13.03.1881
Сын: Градусов Венедикт Никанорович
Отец ребёнка: Градусов Никанор Ипатиевич
Рождение ребёнка
27.03.1883
Рождение ребёнка
27.03.1883
Сын: Градусов Евфимий Никанорович
Отец ребёнка: Градусов Никанор Ипатиевич