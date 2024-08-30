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Градусова Параскева Стратоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1850

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1850

Отец: Стратоник Ионович

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Градусова) Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Градусов Никанор Ипатиевич

Бракосочетание
17.01.1871

Муж: Градусов Никанор Ипатиевич

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.07.1874

Сын: Градусов Гавриил Никанорович

Отец ребёнка: Градусов Никанор Ипатиевич

Рождение ребёнка
23.11.1876

Дочь: (Градусова) Екатерина Никаноровна

Отец ребёнка: Градусов Никанор Ипатиевич

Рождение ребёнка
30.04.1879

Дочь: (Градусова) Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Градусов Никанор Ипатиевич

Рождение ребёнка
13.03.1881

Сын: Градусов Венедикт Никанорович

Отец ребёнка: Градусов Никанор Ипатиевич

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.03.1883

Дочь: (Градусова) Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Градусов Никанор Ипатиевич

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.03.1883

Сын: Градусов Евфимий Никанорович

Отец ребёнка: Градусов Никанор Ипатиевич

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область

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