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Градусова Василиса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градусов Ипат Родионович

Рождение ребёнка
22.02.1841

Дочь: (Градусова) Евдокия Ипатиевна

Отец ребёнка: Градусов Ипат Родионович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Градусова) Авдотья Ипатиевна

Отец ребёнка: Градусов Ипат Родионович

Рождение ребёнка
10.08.1845

Дочь: Градусова Васса Ипатиевна

Отец ребёнка: Градусов Ипат Родионович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Градусова) Василиса Ипатиевна

Отец ребёнка: Градусов Ипат Родионович

Рождение ребёнка
22.07.1850

Сын: Градусов Никанор Ипатиевич

Отец ребёнка: Градусов Ипат Родионович

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область

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