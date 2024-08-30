Градусова Василиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1841
Дочь: (Градусова) Евдокия Ипатиевна
Отец ребёнка: Градусов Ипат Родионович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Градусова) Авдотья Ипатиевна
Отец ребёнка: Градусов Ипат Родионович
Рождение ребёнка
10.08.1845
Дочь: Градусова Васса Ипатиевна
Отец ребёнка: Градусов Ипат Родионович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Градусова) Василиса Ипатиевна
Отец ребёнка: Градусов Ипат Родионович
Рождение ребёнка
22.07.1850
Сын: Градусов Никанор Ипатиевич
Отец ребёнка: Градусов Ипат Родионович
Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область