Градусов Ипат Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1841
Дочь: (Градусова) Евдокия Ипатиевна
Мать ребёнка: Градусова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Градусова) Авдотья Ипатиевна
Мать ребёнка: Градусова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.08.1845
Дочь: Градусова Васса Ипатиевна
Мать ребёнка: Градусова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Градусова) Василиса Ипатиевна
Мать ребёнка: Градусова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.07.1850
Сын: Градусов Никанор Ипатиевич
Мать ребёнка: Градусова Василиса Тимофеевна
Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1855