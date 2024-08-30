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Градусов Ипат Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Градусов Родион Афанасьевич

Мать: Градусова Ненила Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градусова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.02.1841

Дочь: (Градусова) Евдокия Ипатиевна

Мать ребёнка: Градусова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Градусова) Авдотья Ипатиевна

Мать ребёнка: Градусова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.08.1845

Дочь: Градусова Васса Ипатиевна

Мать ребёнка: Градусова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Градусова) Василиса Ипатиевна

Мать ребёнка: Градусова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.07.1850

Сын: Градусов Никанор Ипатиевич

Мать ребёнка: Градусова Василиса Тимофеевна

Порныш, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1855

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