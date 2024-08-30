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Градусов Родион Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

14.05.1838

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градусова Ненила Андреевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Градусов Федор Родионович

Мать ребёнка: Градусова Ненила Андреевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Градусов Ипат Родионович

Мать ребёнка: Градусова Ненила Андреевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Градусов Михаил Родионович

Мать ребёнка: Градусова Ненила Андреевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Градусова) Наталья Родионовна

Мать ребёнка: Градусова Ненила Андреевна

Смерть
14.05.1838

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