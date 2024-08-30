Градусов Родион Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти14.05.1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Градусов Федор Родионович
Мать ребёнка: Градусова Ненила Андреевна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Градусова Ненила Андреевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Градусов Михаил Родионович
Мать ребёнка: Градусова Ненила Андреевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Градусова) Наталья Родионовна
Мать ребёнка: Градусова Ненила Андреевна
Смерть
14.05.1838