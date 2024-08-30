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Градусова Ненила Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градусов Родион Афанасьевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Градусов Федор Родионович

Отец ребёнка: Градусов Родион Афанасьевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Градусов Ипат Родионович

Отец ребёнка: Градусов Родион Афанасьевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Градусов Михаил Родионович

Отец ребёнка: Градусов Родион Афанасьевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Градусова) Наталья Родионовна

Отец ребёнка: Градусов Родион Афанасьевич

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