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Градусов Леонид Васильевич

Место рождения

с. Кузьма-Демьян

Дата рождения

20.02.1929

Дата смерти

23.03.2017

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1929

Отец: Градусов Василий Гаврилович

Мать: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна

Бракосочетание
09.05.1954

Жена: Градусова (Грехова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градусова (Грехова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градусова (Грехова) Людмила Ивановна

Смерть
23.03.2017

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