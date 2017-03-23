Градусов Леонид Васильевич
Место рожденияс. Кузьма-Демьян
Дата рождения20.02.1929
Дата смерти23.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1929
Бракосочетание
09.05.1954
Рождение ребёнка
13.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Градусова (Грехова) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Градусова (Грехова) Людмила Ивановна
Смерть
23.03.2017