Градусова (Грехова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градусова (Грехова) Людмила Ивановна

Место рождения

п. Лежнево

Дата рождения

17.01.1933

Дата смерти

14.04.2014

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1933

Отец: Грехов Иван Петрович

Мать: Грехова (Ступина) Анна Николаевна

Бракосочетание
09.05.1954

Муж: Градусов Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
13.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градусов Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градусов Леонид Васильевич

Смерть
14.04.2014

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