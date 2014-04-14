Градусова (Грехова) Людмила Ивановна
Место рожденияп. Лежнево
Дата рождения17.01.1933
Дата смерти14.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1933
Бракосочетание
09.05.1954
Рождение ребёнка
13.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Градусов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Градусов Леонид Васильевич
Смерть
14.04.2014