Грехова (Ступина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1904
Дата смерти09.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1904
Бракосочетание
01.02.1928
Муж: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1929
Дочь: Грехова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1933
Дочь: Градусова (Грехова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.05.1936
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
29.07.1941
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Смерть
09.01.2002