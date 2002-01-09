Грехова (Ступина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова (Ступина) Анна Николаевна

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.08.1904

Дата смерти

09.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1904

Отец: Ступин Николай Аркадьевич

Мать: Ступина (Коровина) Екатерина Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
01.02.1928

Муж: Грехов Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.07.1929

Дочь: Грехова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Грехов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1933

Дочь: Градусова (Грехова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.05.1936

Сын: Грехов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Грехов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Грехов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Рождение ребёнка
29.07.1941

Сын: Грехов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
09.01.2002

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