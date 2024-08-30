Ступина (Коровина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Коровина) Екатерина Александровна

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.06.1866

Дата смерти

26.05.1909

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1866

Отец: Коровин Александр Павлович

Мать: Коровина (Бахтиарова) Матрона Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Развод
Неизвестно

Муж: Ступин Николай Аркадьевич

Бракосочетание
19.01.1886

Муж: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.04.1886

Дочь: (Ступина) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.02.1889

Сын: Ступин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.06.1890

Дочь: Жмурина (Ступина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.09.1892

Сын: Ступин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.03.1895

Сын: Ступин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Ступин Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.09.1897

Сын: Ступин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.02.1899

Сын: Ступин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.11.1902

Сын: Ступин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.08.1904

Дочь: Грехова (Ступина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.05.1909
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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