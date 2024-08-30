Ступина (Коровина) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения26.06.1866
Дата смерти26.05.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1866
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1886
Рождение ребёнка
02.04.1886
Дочь: (Ступина) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
25.02.1889
Сын: Ступин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
19.06.1890
Дочь: Жмурина (Ступина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
08.09.1892
Сын: Ступин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
28.03.1895
Сын: Ступин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
28.05.1896
Сын: Ступин Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
02.09.1897
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
06.02.1899
Сын: Ступин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
22.11.1902
Сын: Ступин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
27.08.1904
Дочь: Грехова (Ступина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Смерть
26.05.1909