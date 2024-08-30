Ступин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступин Николай Николаевич

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.11.1902

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1902

Отец: Ступин Николай Аркадьевич

Мать: Ступина (Коровина) Екатерина Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступина Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступина Мария Николаевна

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