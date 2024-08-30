Ступин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ступина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1926