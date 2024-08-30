Ступин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтупин Александр Николаевич

Ступин Александр Николаевич

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.02.1889

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1882 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1889

Отец: Ступин Николай Аркадьевич

Мать: Ступина (Коровина) Екатерина Александровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
07.02.1911

Жена: Ступина (Гольцина) Клавдия Дмитриевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.