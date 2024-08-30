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Грехов Евгений Иванович

Место рождения

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

18.05.1936

Дата смерти

02.04.1991

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936

Отец: Грехов Иван Петрович

Мать: Грехова (Ступина) Анна Николаевна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.1958

Сын: Грехов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.04.1991
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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