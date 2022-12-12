Лежнево
Лежневский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
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- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2674Лежнево, с, вл.при р. Ухтохме, прудах и колодцах.50станов. кварт.3089431065Церквей православных 4. Училище. Богадельня. Почтовая станция. Базар. Фабрика 1. Миткалевых заведений 8.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
828. Лежнево, село бывшее владельческое, при реке Ухтохме, дворов 238, жителей 1998, становая квартира, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 3 церкви правосл Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
3238Лежнево село25716049055—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5161Лежневопосёлок56°46'40°54'O-37-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24614151051п Лежневопоселок