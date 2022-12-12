посёлок Лежнево, посёлок Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Лежнево

Лежневский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
2674Лежнево, с, вл.при р. Ухтохме, прудах и колодцах.50станов. кварт.3089431065Церквей православных 4. Училище. Богадельня. Почтовая станция. Базар. Фабрика 1. Миткалевых заведений 8.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Лежневская волость
828. Лежнево, село бывшее владельческое, при реке Ухтохме, дворов 238, жителей 1998, становая квартира, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 3 церкви правосл Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Ковровский уезд, Лежневская волость
3238Лежнево село25716049055

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Лежневский район
5161Лежневопосёлок56°46'40°54'O-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Лежневский муниципальный район, Лежневское городское поселение
24614151051п Лежневопоселок
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