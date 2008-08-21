Грехова Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1929
Дата смерти21.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грехов Александр Петрович
Рождение ребёнка
06.04.1952
Сын: Грехов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Грехов Александр Петрович
Рождение ребёнка
09.12.1956
Сын: Грехов Николай Александрович
Отец ребёнка: Грехов Александр Петрович
Смерть
21.08.2008