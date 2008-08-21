Грехова Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1929

Дата смерти

21.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1929

Отец: Грехов Иван Петрович

Мать: Грехова (Ступина) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грехов Александр Петрович

Рождение ребёнка
05.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грехов Александр Петрович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.04.1952

Сын: Грехов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Грехов Александр Петрович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1956

Сын: Грехов Николай Александрович

Отец ребёнка: Грехов Александр Петрович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
21.08.2008
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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