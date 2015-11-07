Грехов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения29.07.1941
Дата смерти07.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грехова (Артемова) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
26.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грехова (Артемова) Зинаида Петровна
Смерть
07.11.2015