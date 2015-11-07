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Грехов Владимир Иванович

Место рождения

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

29.07.1941

Дата смерти

07.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1941

Отец: Грехов Иван Петрович

Мать: Грехова (Ступина) Анна Николаевна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грехова (Артемова) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
09.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грехова (Артемова) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
26.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грехова (Артемова) Зинаида Петровна

Смерть
07.11.2015
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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