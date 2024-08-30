Семенов Макарий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семенова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Никандр Макарович
Мать ребёнка: Семенова Марья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1878
Мать ребёнка: Семенова Параскева Викторовна
Бракосочетание
14.10.1890
Жена: Семенова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Семенова Татьяна Макарьевна
Мать ребёнка: Семенова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
26.10.1901
Дочь: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна
Мать ребёнка: Семенова Марья Семеновна
Смерть
1940