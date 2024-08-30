Семенов Макарий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Макарий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Семенов Семен Прокопьевич

Мать: Семенова Елизавета Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Семенова Параскева Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Иван Макарович

Мать ребёнка: Семенова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Никандр Макарович

Мать ребёнка: Семенова Марья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Параскева Викторовна

Рождение ребёнка
24.03.1878

Сын: Семенов Иван Макариевич

Мать ребёнка: Семенова Параскева Викторовна

Бракосочетание
14.10.1890

Жена: Семенова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Семенова Татьяна Макарьевна

Мать ребёнка: Семенова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
26.10.1901

Дочь: Градусова (Семенова) Параскева Макариевна

Мать ребёнка: Семенова Марья Семеновна

Смерть
1940

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