Семенова Татьяна Макарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Голубев Федор Никитич
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Федор Никитич
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Федор Никитич
Смерть
1987