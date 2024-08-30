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Семенова Татьяна Макарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1859 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Семенов Макарий Семенович

Мать: Семенова Марья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Федор Никитич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Голубев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Голубев Федор Никитич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Федор Никитич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Федор Никитич

Смерть
1987

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