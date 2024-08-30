Голубев Федор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Семенова Татьяна Макарьевна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Татьяна Макарьевна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Татьяна Макарьевна