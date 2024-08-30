Голубев Федор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубев Федор Никитич

Голубев Федор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Татьяна Макарьевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Голубев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Семенова Татьяна Макарьевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Татьяна Макарьевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Татьяна Макарьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.