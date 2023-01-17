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Миронова Лукерья Иванова

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

28.04.1910

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Калинин Иван Никифоров

Мать: Акулина Тихонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.05.1857

Муж: Миронов Василий Антонов

Рождение ребёнка
09.02.1861

Сын: Миронов Федор Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1863

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов

Рождение ребёнка
23.09.1865

Сын: Миронов Сергей Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.11.1868

Сын: Миронов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.05.1871

Сын: Миронов Николай Васильеви

Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.05.1872

Сын: Миронов Петр Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.08.1873

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1876

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.05.1878

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.04.1910
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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