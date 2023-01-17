Миронова Лукерья Иванова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти28.04.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Калинин Иван Никифоров
Мать: Акулина Тихонова
Бракосочетание
10.05.1857
Рождение ребёнка
09.02.1861
Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов
Рождение ребёнка
20.11.1863
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов
Рождение ребёнка
23.09.1865
Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов
Рождение ребёнка
15.11.1868
Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов
Рождение ребёнка
01.05.1871
Сын: Миронов Николай Васильеви
Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов
Рождение ребёнка
13.05.1872
Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов
Рождение ребёнка
24.08.1873
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов
Рождение ребёнка
12.02.1876
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов
Рождение ребёнка
01.05.1878
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Антонов
Смерть
28.04.1910
Причина смерти: Естественная смерть/старость