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Акулина Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Калинин Антон Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Миронова Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.07.1843

Дочь: Одинокова Марфа Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1846

Сын: Калинин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно
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