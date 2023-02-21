Акулина Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Калинин Антон Иванов
Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Миронова Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
08.07.1843
Дочь: Одинокова Марфа Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
16.01.1846
Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно