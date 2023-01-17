Одинокова (Калинина) Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинокова (Калинина) Марфа Иванова

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.07.1843

Дата смерти

13.06.1916

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1843

Отец: Калинин Иван Никифоров

Мать: Акулина Тихонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.11.1859

Муж: Одиноков Егор Михайлов

Рождение ребёнка
16.01.1865

Сын: Одиноков Иван Егоров

Отец ребёнка: Одиноков Егор Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.06.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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