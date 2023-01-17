Одинокова (Калинина) Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения08.07.1843
Дата смерти13.06.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1843
Отец: Калинин Иван Никифоров
Мать: Акулина Тихонова
Бракосочетание
04.11.1859
Рождение ребёнка
16.01.1865
Сын: Одиноков Иван Егоров
Отец ребёнка: Одиноков Егор Михайлов
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.06.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость