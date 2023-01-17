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Калинин Иван Никифоров

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Никифор Андреянов

Мать: Мария Гордеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Калинин Антон Иванов

Мать ребёнка: Акулина Тихонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Акулина Тихонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Миронова Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Акулина Тихонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.07.1843

Дочь: Одинокова Марфа Иванова

Мать ребёнка: Акулина Тихонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1846

Сын: Калинин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Акулина Тихонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Акулина Тихонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Тихонова

Смерть
После 1864
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