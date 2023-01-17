Калинин Иван Никифоров
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Никифор Андреянов
Мать: Мария Гордеева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Калинин Антон Иванов
Мать ребёнка: Акулина Тихонова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Акулина Тихонова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Миронова Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Акулина Тихонова
Рождение ребёнка
08.07.1843
Дочь: Одинокова Марфа Иванова
Мать ребёнка: Акулина Тихонова
Рождение ребёнка
16.01.1846
Мать ребёнка: Акулина Тихонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Акулина Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Тихонова
Смерть
После 1864