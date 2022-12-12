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Мария Гордеева

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Домна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Андреянов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Прасковья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Андреянов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Калинин Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Андреянов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Андреянов

Смерть
Неизвестно
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