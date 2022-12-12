Мария Гордеева
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Домна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Андреянов
Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Прасковья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Андреянов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Никифор Андреянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Андреянов
Смерть
Неизвестно