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Никифор Андреянов

Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Андреян Гаврилов

Мать: Елена Данилова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Домна Никифорова

Мать ребёнка: Мария Гордеева

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Мария Гордеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Калинин Иван Никифоров

Мать ребёнка: Мария Гордеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1812
В рекрутах
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Гордеева

Смерть
Неизвестно
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