Никифор Андреянов
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Андреян Гаврилов
Мать: Елена Данилова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Домна Никифорова
Мать ребёнка: Мария Гордеева
Место жительства
1806
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Прасковья Никифорова
Мать ребёнка: Мария Гордеева
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Мария Гордеева
Военная служба
1812
В рекрутах
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Гордеева
Смерть
Неизвестно