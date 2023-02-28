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(Миронова) Александра Васильева

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Миронов Василий Антонов

Мать: Миронова Лукерья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.01.1898

Муж: Фаддеев Иван Алексеев

Рождение ребёнка
08.12.1898

Сын: Фаддеев Николай Иванов

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1901

Сын: Фаддеев Федор Иванович

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Фаддеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.10.1908

Сын: Фаддеев Яков Иванович

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.10.1913

Сын: Фаддеев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Фаддеев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.04.1916

Сын: Фаддеев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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