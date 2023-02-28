(Миронова) Александра Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Миронов Василий Антонов
Мать: Миронова Лукерья Иванова
Бракосочетание
09.01.1898
Рождение ребёнка
08.12.1898
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
12.02.1901
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1904
Сын: Фаддеев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
30.10.1908
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
05.10.1913
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
22.04.1916
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Алексеев
Смерть
После 1917