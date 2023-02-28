Миронов Василий Антонов
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Миронов Антон Филиппов
Мать: Наталья Васильева
Бракосочетание
10.05.1857
Жена: Миронова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
09.02.1861
Мать ребёнка: Миронова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
20.11.1863
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Миронова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
23.09.1865
Мать ребёнка: Миронова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
15.11.1868
Мать ребёнка: Миронова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
01.05.1871
Сын: Миронов Николай Васильеви
Мать ребёнка: Миронова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
13.05.1872
Мать ребёнка: Миронова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
24.08.1873
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Миронова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1876
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Миронова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
01.05.1878
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Миронова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Миронова Лукерья Иванова
Смерть
Неизвестно