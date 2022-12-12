Миронов Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения15.11.1868
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1868
Отец: Миронов Василий Антонов
Мать: Миронова Лукерья Иванова
Бракосочетание
11.05.1887
Жена: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
31.10.1889
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
28.08.1894
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
22.03.1897
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Смерть
До 1917