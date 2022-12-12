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Миронов Михаил Васильев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.11.1868

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1868

Отец: Миронов Василий Антонов

Мать: Миронова Лукерья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.05.1887

Жена: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
31.10.1889

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1894

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
22.03.1897

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1917
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