Евдокия Степанова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1887
Рождение ребёнка
31.10.1889
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Миронов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
28.08.1894
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Миронов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
22.03.1897
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Миронов Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно