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Евдокия Степанова

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.05.1887

Муж: Миронов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
31.10.1889

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Миронов Михаил Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1894

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Миронов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
22.03.1897

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Миронов Михаил Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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