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Миронов Федор Васильев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1861

Отец: Миронов Василий Антонов

Мать: Миронова Лукерья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.05.1879

Жена: Наталья Николаева

Рождение ребёнка
09.12.1884

Сын: Миронов Федор Федоров

Мать ребёнка: Наталья Николаева

Рождение ребёнка
24.09.1886

Дочь: Ефросинья Федорова

Мать ребёнка: Наталья Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1889

Дочь: София Федорова

Мать ребёнка: Наталья Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1894

Дочь: Матрона Федорова

Мать ребёнка: Наталья Николаева

Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Наталья Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Миронов Иван Федорович

Мать ребёнка: Наталья Николаева

Рождение ребёнка
23.10.1901

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Наталья Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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