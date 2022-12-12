Миронов Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения09.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1861
Отец: Миронов Василий Антонов
Мать: Миронова Лукерья Иванова
Бракосочетание
11.05.1879
Жена: Наталья Николаева
Рождение ребёнка
09.12.1884
Мать ребёнка: Наталья Николаева
Рождение ребёнка
24.09.1886
Дочь: Ефросинья Федорова
Мать ребёнка: Наталья Николаева
Рождение ребёнка
17.09.1889
Дочь: София Федорова
Мать ребёнка: Наталья Николаева
Рождение ребёнка
27.03.1894
Дочь: Матрона Федорова
Мать ребёнка: Наталья Николаева
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Наталья Николаева
Рождение ребёнка
17.07.1898
Мать ребёнка: Наталья Николаева
Рождение ребёнка
23.10.1901
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Наталья Николаева
Смерть
Неизвестно