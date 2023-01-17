Ситкарева (Нехорошкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситкарева (Нехорошкова) Наталья

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

21.08.1886

Дата смерти

23.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1886

Отец: Нехорошков Дмитрий

Мать: Нехорошкова Пелагея

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Бракосочетание
10.09.1903

Муж: Ситкарев Яков

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
28.10.1906

Дочь: Портнягина Анна

Отец ребёнка: Ситкарев Яков

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ситкарев Михаил

Отец ребёнка: Ситкарев Яков

Рождение ребёнка
03.06.1913

Сын: Ситкарев Александр

Отец ребёнка: Ситкарев Яков

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
27.12.1916

Сын: Ситкарев Василий

Отец ребёнка: Ситкарев Яков

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
28.01.1920

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Ситкарев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Ситкарев Яков

Смерть
23.01.1979
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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