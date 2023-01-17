Ситкарева (Нехорошкова) Наталья
Место рождения
Дата рождения21.08.1886
Дата смерти23.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1886
Отец: Нехорошков Дмитрий
Мать: Нехорошкова Пелагея
Бракосочетание
10.09.1903
Муж: Ситкарев Яков
Рождение ребёнка
28.10.1906
Дочь: Портнягина Анна
Отец ребёнка: Ситкарев Яков
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ситкарев Михаил
Отец ребёнка: Ситкарев Яков
Рождение ребёнка
03.06.1913
Сын: Ситкарев Александр
Отец ребёнка: Ситкарев Яков
Рождение ребёнка
27.12.1916
Сын: Ситкарев Василий
Отец ребёнка: Ситкарев Яков
Рождение ребёнка
28.01.1920
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Ситкарев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Ситкарев Яков
Смерть
23.01.1979
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область