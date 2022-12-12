Нехорошков Дмитрий
Место рожденияВологодская губ., Усть-Сысольский уезд, Помоздинская волость
Дата рождения1854
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Нехорошков Феофан
Мать: Нехорошкова Матрона
Вологодская губ., Усть-Сысольский уезд, Помоздинская волость
Рождение ребёнка
29.04.1877
Рождение ребёнка
14.01.1878
Сын: Нехорошков Афанасий
Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея
Рождение ребёнка
14.01.1878
Сын: Нехорошков Федор
Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея
Рождение ребёнка
18.04.1881
Сын: Нехорошков Стефан
Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея
Рождение ребёнка
21.04.1884
Рождение ребёнка
21.08.1886
Дочь: Ситкарева Наталья
Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея
Рождение ребёнка
21.02.1888
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея
Рождение ребёнка
27.09.1894
Дочь: Полуденцева Прасковья
Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нехорошков Василий
Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нехорошкова Пелагея
Ф.719. Оп.7. Д.157, л. 503