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Нехорошков Дмитрий

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Место рождения

Вологодская губ., Усть-Сысольский уезд, Помоздинская волость

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Нехорошков Феофан

Мать: Нехорошкова Матрона

Вологодская губ., Усть-Сысольский уезд, Помоздинская волость
Рождение ребёнка
29.04.1877

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея

Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Нехорошков Афанасий

Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея

Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Нехорошков Федор

Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея

Рождение ребёнка
18.04.1881

Сын: Нехорошков Стефан

Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея

Рождение ребёнка
21.04.1884

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея

Рождение ребёнка
21.08.1886

Дочь: Ситкарева Наталья

Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
21.02.1888

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея

Рождение ребёнка
27.09.1894

Дочь: Полуденцева Прасковья

Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нехорошков Василий

Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Нехорошкова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошкова Пелагея

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Ф.719. Оп.7. Д.157, л. 503
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